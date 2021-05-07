في اليوم الأول.. 6 منشآت تخالف قرارات الغلق في القرنة غربي الأقصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، بالتنسيق والاشتراك مع مركز شرطة القرنة، حملة استهدفت مدينة القرنة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في تمام الساعة الـ9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا 4 محلات استمرت بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة ضبط مقهيين مخالفين ومصادرة 8 شيش ومستلزماتها وتحرير 14 محضر عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنون التصالح ودفع الغرامة المحددة.

شارك في الحملة حجازي النحاس ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وإدارات المتابعة الميدانية والإشغالات والبيئة ورخص المحلات ومعدات الحملة الميكانيكية.