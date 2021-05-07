"هنطورها ونعمرها".. حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في الحي الأول بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نفذ المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، اليوم الخميس، حملة مكبرة على قطع الأراضي التي غيرت النشاط من سكني إلى تجاري بالحي الأول، وتم رفع الإشغالات للباعة الجائلين الموجودين في مسار الحملة.

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على الصفحة الرسمية عبر "فيسبوك"، صور حملة إزالة الإشغالات، قائلًا: "رسالة من رئيس جهاز مدينة العبور عشان نرجع المدينة عروسة تاني.. لازم منزهقشي وهنستمر نواجه العشوائية والمحلات المخالفة".

وتابع يونس: "إحنا مستمرين مش هنزهق.. إيدي في إيد زملائي، هنطور ونجمل ونحارب العشوائيات والمخالفات.. أما حضراتكم كسكان مش مطلوب منكم غير الالتزام بالقوانين واللوايح، ومساندة جهود التطوير.. هنطورها ونعمرها".