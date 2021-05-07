محافظ شمال سيناء يتابع تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

تابع، مساء اليوم الخميس، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إغلاق المحال التجارية والمقاهي والمولات التجارية في الموعد المحدد.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، على قيام لجان من مجالس المدن بالتعاون مع قوات الشرطة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، واغلاق المحال التجارية والمولات والمقاهي في الساعة التاسعة مساء.

وناشد الغندور، أصحاب المحال التجارية والمولات والمقاهي بالالتزام بالمواعيد المحددة، لافتا إلى أنه في حالة المخالفة سيتم تطبيق القانون علي المخالفين

وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة 9 مساء اعتباراً من اليوم الخميس.