أميركا تدعو لرفع وتيرة التطعيم ضد كورونا عالميا

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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى تكثيف حملات التطعيم ضد كوفيد-19 على مستوى العالم للتغلب على النسخ المتحورة من الفيروس ،مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبحث ما يمكنها القيام به للمساعدة في تحقيق ذلك.

وأضاف بلينكن، في مقابلة مع قناة تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) أثناء زيارة لأوكرانيا "إذا لم يفعل العالم كله المزيد في هذا الشأن، فلن يكون من اللمكن تطعيم (سكان) العالم حتى 2024. أعتقد أن بإمكاننا تسريع ذلك وإنجازه في وقت أقصر".

كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بالبدء في إرسال زهاء 60 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى دول أخرى وأعلن الرئيس جو بايدن، الأربعاء، تأييد بلاده للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.

وقال بلينكن "نبحث أمورا أخرى أيضا لكن الشيء الرئيسي هو تسريع ذلك (التطعيم) ... لن يكون أحد منا في مأمن حتى يتم تطعيم أكبر عدد من الناس بقدر الإمكان".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 ستكون خطوة مهمة، في حالة موافقة منظمة الصحة العالمية عليها.

وأضاف قائلا "لكن نحن في حاجة أيضا للعمل بشكل متزامن على زيادة وتيرة التصنيع وضمان قدرة الجميع على الحصول على كل العناصر الأساسية اللازمة لتصنيع اللقاح".