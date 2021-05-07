«تريندز» يحلل رؤية «الإخوان» لمفهوم الأمة والدولة الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

صدرت عن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان: «في الموقف من الأوطان والوطنية، إشكالات تصوُّر الأمة عند الإسلام السياسي والتطرف العنيف».

وتوضح الدراسة أن الحركات الإسلامية بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي تركز على الدفاع عن الهوية والمرجعية، وعجزت عن إيجاد أرضية مشتركة بين الإسلام والحداثة، ليس على مستوى مبادئ الإيمان أو العبادات أو القيم المرتبطة بالدين، بل على مستوى الأدوار السياسية والاجتماعية والتشريعية التي نهض بها الإسلاميون في المجتمع، تلك الأدوار التي رُوّج لها على أنها جزء لا يتجزأ من جوهر الدين.

وتفترض الدراسة أن تصورات جماعة «الإخوان» لمفهوم الأمة تحديداً، تفسر كثيراً من مواقفهم تجاه الأوطان، وتشرح أسباب اتساع تأثيراتهم أممياً في بعض الفترات نحو بلدان ودول أخرى، ودورهم في إعاقة مسار النهضة العربية الحديثة، وفي إرهاق دول المنطقة ومجتمعاتها، لما احتوته هذه التصورات من أزمة وقصر نظر يعادي حركة التاريخ ويرهق منجزاته، وخاصة أن الجماعة والحركات التي تدور في فلكها تحاول احتكار الحديث باسم الأمة عامة، وتقدم تفسيراً واحداً لمفهوم الأمة، على أنها تعني المسلمين في كل مكان في العالم، وهذا يتعارض مع مفاهيم الدولة والوطن في العصر الحديث، ما يجعل ولاء عناصر الجماعة وتنظيماتها وارتباطاتها الدولية لغير الوطن أو الدولة، وهو ما كان محل تحفُّظ دائماً لدى كلٍّ من الوطنيين والأنظمة على حد سواء.