الجيش اليمني: «الحوثي» خسر كل حشوده على أطراف مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خسرت كل حشودها التي حشدتها في معارك محافظة مأرب، وفي تحقيق أي أهداف لها على الأرض، فيما نفذت الميليشيات الإرهابية 43 هجوماً على مخيمات النازحين في منطقتي «صرواح ومدغل» منذ فبراير الماضي، يأتي ذلك بينما شهدت جبهات الساحل الغربي اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات المشتركة والحوثيين انتهت بخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وأكد قائد اللواء 143 في الجيش اليمني العميد الركن ذياب القبلي، أن ميليشيات الحوثي خسرت كل حشودها، التي حشدتها في معارك أطراف محافظة مأرب.

وأوضح العميد القبلي في تصريح صحفي أن ميليشيات الحوثي فشلت في تحقيق أي أهداف لها على الأرض، رغم إعدادها الكبير لهذه المعركة، مؤكداً أنها منيت فيها بخسائر كبيرة.

ولفت إلى أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل تمكن خلال المعارك الأخيرة من استدراج مجاميع الميليشيات الحوثية إلى كمائن محكمة، وأجهزت عليها. وأضاف قائد اللواء 143: «إن نهاية الميليشيات الحوثية اقتربت، وهذه المعركة هي معركة النصر».

وفي السياق، قالت الوحدة التنفيذية للنازحين، إنه منذ 6 فبراير 2021 نفذت ميليشيات الحوثي الإرهابية 43 هجوماً على مخيمات النازحين في منطقتي «صرواح ومدغل» بمحافظة مأرب، مستخدمةً المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، وطائرات من دون طيار، ومداهمات ومحاصرة النازحين.

وتشن ميليشيات الحوثي منذ مطلع العام الحالي موجة من الهجمات، كان الأكثر عنفاً في محافظة مأرب، باستخدام أساليب محظورة دولياً في الحرب، بما في ذلك القصف والتهجير القسري.

وبحسب تقرير الوحدة التنفيذية للنازحين، وأوقعت تلك الانتهاكات أثقل الخسائر في صفوف النازحين، حيث تبنت ميليشيات الحوثي استراتيجية هجوم عبر مخيمات النازحين قد تكون غير مسبوقة في تاريخ الحروب.

وتستضيف محافظة مأرب ما يقدر بمليون نازح داخلي في 125 موقعاً للنازحين، ويتواجد في مديرية صرواح حوالي 30 ألف نازح في 14 موقع نزوح.

وأضاف التقرير أن تلك الهجمات الحوثية وقعت في منطقتي صرواح ومدغل، عبر 9 مخيمات في شمال غرب وغرب مأرب، وأسفرت عن إصابة 32 شخصاً، بينهم 11 امرأة و6 أطفال، وإجبار 3030 عائلة على الانتقال فراراً من قصف الحوثيين.

كما دمرت قذائف المدفعية بئر المياه الرئيس في مخيم «الزور» في صرواح و21 خزان مياه متحرك، إضافة الى إحراق 89 خيمة سكنية للنازحين نتيجة القصف.

إلى ذلك، شهدت جبهات الساحل الغربي، اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب الحديدة أنتهت بخسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية، فيما ضاعفت القوات المشتركة خسائر الميليشيات بقصف مركز على ثكنات وأوكار داخل مركز المحافظة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الوحدات المرابطة لتأمين مدينة التحيتا ذات الكثافة السكانية خاضت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية التي حاولت التسلل من مناطق نائية صوب خطوط التماس، مؤكداً مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وإجبار البقية على الفرار.

وفي الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة، وجهت القوات المشتركة ضربات موجعة على أهداف محددة استخدمتها الميليشيات الحوثية في استهداف الأحياء السكنية المحررة في شارع «الخمسين»، كما حاولت استهداف الوحدات العسكرية المرابطة في قطاع مدينة «الصالح»، وفقاً لذات المصدر.