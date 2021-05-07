العراق.. تفجيران يستهدفان رتلين للتحالف الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بتعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي، لاستهداف بعبوتين ناسفتين غربي وشمالي البلاد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت في رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة الأنبار غربي البلاد، أسفرت عن إصابة عراقي يعمل في شركة أمنية. وأضاف، أن عبوة أخرى انفجرت في رتل آخر في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، من دون أن تكون هناك أية إصابات.

وقبل أيام، أعرب السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولير عن قلقه من استمرار قصف بعض القوافل التي تحمل مساعدات إلى العراق.

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية. في غضون ذلك، أعلن الجيش العراقي أمس، عن انطلاق عملية أمنية شرق صلاح الدين لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال مصدر عسكري في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «قوة عسكرية مشتركة شرعت بعملية أمنية شرق صلاح الدين». وأضاف أن «العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية للقضاء على فلول داعش وتأمين مناطق شرق صلاح الدين»، مشيرةً إلى أن مفارز مكافحة المتفجرات تمكَّنت من معالجة عبوة ناسفة كانت مزروعة في قرية «دبج» معدةً للتفجير. وكثفت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة من عملياتهما في محافظة صلاح الدين للقضاء على فلول «داعش» والحفاظ على الأمن.

إلى ذلك، شن مسلحون من تنظيم «داعش» الإرهابي هجوماً على نقطة تفتيش للجيش العراقي في قضاء «الدبس» بمحافظة كركوك شمالي العراق. واستهدف عناصر التنظيم نقطة تفتيش في منطقة «نمرة 8» في «الدبس» ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، ولم تصدر حتى الآن أي إحصائية رسمية عن الخسائر التي خلفها الهجوم.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر أمنية أن قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق على الحدود مع محافظة كركوك دخلت حالة الإنذار القصوى، تحسباً لأي تحركات لعناصر «داعش» الذين ازدادت هجماتهم في الآونة الأخيرة.