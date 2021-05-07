اليمن.. إجراءات حكومية لمواجهة آثار السيول في حضرموت

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

وجّه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس، باعتماد ملياري ريال يمني «ما يعادل 2,5 مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة أضرار كارثة السيول في مديرية «تريم» بمحافظة حضرموت.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها عبدالملك إلى مديرية تريم لتفقد الأضرار التي خلفتها كارثة السيول التي اجتاحتها الأحد الماضي، وأودت بحياة عدة أشخاص وتدمير نحو 190 منزلاً منها 150 منزلاً دمرت بشكل كلي، كما ألحقت أضراراً بالطرقات والبنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة. وأشار عبدالملك إلى أن المبلغ المرصود بملياري ريال سيخصص بشكل عاجل لمعالجة الأضرار وتعويض المتضررين وإصلاح الخدمات والبنية التحتية المتضررة.

وأكد ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة للتعامل مع أضرار السيول المتكررة بحضرموت وخاصة في «تريم» التي تعرضت لكارثة مماثلة في عام 2008، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود على المستوى المركزي والمحلي لمعالجتها بشكل مستدام، بما في ذلك وضع الحلول للبناء العشوائي وفي مجاري السيول.

وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديم مساعدات فورية للمتضررين من كارثة السيول في حضرموت، واعداً بتقديم مساعدات أخرى لعدد من المحافظات المتضررة من هذه الكارثة.

وقال البرنامج على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: «دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن المنازل والبنية التحتية وتركت العديد من العائلات تكافح لتلبية احتياجاتها الضرورية في هذا الأثناء». وأضاف أنه يدعم خطة التأهب للفيضانات التي ينسقها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «اوتشا»، مؤكداً أنه قدم حتى الآن حصص استجابة فورية من الأطعمة المعلبة إلى 300 أسرة في منطقة «تريم» بحضرموت.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم مساعدات غذائية إضافية للأسر في محافظة تعز، مشيراً إلى أن التقييمات جارية في المناطق الأخرى المتضررة من الفيضانات لتقديم كل من المساعدة الغذائية والدعم لإعادة بناء الأصول المتضررة في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك الحديدة وشبوة وإب وتعز وصنعاء وحضرموت وحجة.