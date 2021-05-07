«كوفاكس» يزف بشرى للدول الفقيرة بخصوص لقاح كورونا

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أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، الخميس، خبراً سارات يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي يسعى للحصول عليها لصالح الدول الفقيرة.

وأضاف التحالف أنه أكمل تعاقدا أولياً للحصول على 350 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من إنتاج شركة «نوفافاكس» الأميركية لصالح مبادرة «كوفاكس»، وهي مبادرة عالمية لتزويد الدول الأكثر فقراً باللقاحات.

وقال تحالف «جافي» إنه يتعين أولا الحصول على موافقة من منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ قبل أن تتمكن الشركة الأميركية لتصنيع الجرعات من تسليمها في الفترة بين يوليو وسبتمبر.

وحتى الآن، لم توافق منظمة الصحة العالمية سوى للاستخدم الطارئ لأربعة لقاحات هي: «فايزر-بيونتك» و«أكسفورد-أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» و«موديرنا».

وسيوزع لقاح «نوفافاكس» على كل الدول الأعضاء المئة والتسعين في تحالف «كوفاكس» الدولي للقاحات، والتي أبدت اهتماما بهذا اللقاح.

ويوزع برنامج «كوفاكس» لقاحات مضادة لكوفيد-19 على دول نامية. وتضم قائمة أعضائه دولاً غنية تقوم بعملية التمويل الذاتي، و92 دولة فقيرة تتلقى دعماً لمشترياتها.

ووعد برنامج «كوفاكس» بتوفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 بنهاية العام الجاري.