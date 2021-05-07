وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل لتطبيع العلاقات بين البلدين

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤولون لرويترز إن وزير الخارجية التركي سيزور السعودية في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره السعودي.



وتأتي هذه الزيارة في وقت تكثف فيه أنقرة جهودها لتجاوز الخلاف منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.



وتأتي تلك الزيارة المتوقعة في أعقاب محادثات تركيا هذا الأسبوع مع مصر، تهدف إلى تطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر.



وتوترت علاقات تركيا مع المملكة العربية السعودية بسبب دعم أنقرة لقطر خلال النزاع الخليجي، وتفاقم التوتر عندما قتل خاشقجي، أحد منتقدي ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للملكة الأمير محمد بن سلمان على يد فرقة اغتيال سعودية على الأراضي التركية.



وأدت الأزمة إلى مقاطعة غير رسمية للبضائع التركية من قبل السعودية، مما أدى إلى انخفاض قيمة التجارة بنسبة 98 في المئة. كما ذكرت وكالة الأناضول التركية المملوكة للدولة في الشهر الماضي أن المملكة العربية السعودية ستغلق 8 مدارس تركية في المملكة.



وتحدث مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم، عن اتفاق بين الرئيس رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في دعوة يوم الثلاثاء لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو للقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لإجراء محادثات في 11 مايو/أيار المقبل.



المصدر: رويترز