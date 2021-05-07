انطلاق جولة جديدة من محادثات فيينا الجمعة.. وإيران تعلق على موعد الاتفاق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 18 دقيقة

بالتزامن مع انطلاق الجولة الرابعة اليوم الجمعة من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إنه لا يمكن الحديث عن وقت معين للوصول إلى اتفاق نووي نهائي في مفاوضات فيينا.

وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين -في مباحثات فيينا- أن النقاط العالقة بالمحادثات جدية وأساسية، ولا مجال لحلها إلا باستمرار الحوار، مؤكدا أن أطراف المفاوضات ستتفق على الطريق رغم العراقيل.

ووصل فريق التفاوض الإيراني بقيادة عراقجي الخميس إلى العاصمة النمساوية، حيث يفترض أن تُعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني الجمعة، ووفق مصادر فإن عراقجي سيعقد اليوم اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

عقبة العقوبات

وأضافت المصادر أن الخلاف ما زال قائما بشأن العقوبات المفروضة على إيران، إذ ترفض طهران عرضا أميركيا برفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بسبب الملف النووي، دون غيرها من العقوبات.

من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الخميس -في تصريحات صحفية، إن واشنطن لا تريد اختراع اتفاق نووي جديد مع إيران، وإنما تريد الامتثال للاتفاق القائم وتحسينه، مضيفا أن الجولات الثلاث الأخيرة لمباحثات فيينا -التي انطلقت أوائل أبريل/نيسان الماضي- أوضحت أكثر الخطوات التي ينبغي القيام بها للعودة إلى الاتفاق النووي.

وحسب المسؤول نفسه فإنه لم يتم الاتفاق على شيء في هذه المرحلة من محادثات فيينا. وأشار المسؤول إلى أن أطراف الاتفاق ليست في المراحل النهائية للمحادثات الجارية، وقال إن الفجوات ما تزال قائمة بين بلاده وإيران بشأن إحياء الاتفاق.

وإلى جانب الملف النووي، قال المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية إن واشنطن تريد التباحث مع إيران بشأن قضايا مثل الصواريخ البالستية، وخفض التصعيد بالمنطقة.