مدير مكتب روحاني: تقدم في مفاوضات فيينا حول رفع العقوبات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوضح مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني محمود واعظي أن مفاوضات فيينا أحرزت بعض التقدم على صعيد رفع العقوبات في إطار الاتفاق النووي.

وقال: “أمام الأطراف محادثات صعبة في فيينا، لكن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن واعدة، وليس صحيحا أن هناك خلافات يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عملية التفاوض”.

وأضاف: “تقييمنا لجولات المفاوضات السابقة يؤشر إلى احتمال رفع العقوبات قريبا”. وتابع: “مع الاتجاه الحالي للمفاوضات، وبفضل قدرة ومهارة المفاوض الإيراني، فإن رفع العقوبات الأمريكية لن يكون بعيد المنال، مع مراعاة الخطوط الحمراء”.

من جهته، أشار كبير المفاوضين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية عباس عراقجي بعد لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه “أمامنا طريق طويل للعودة إلى الاتفاق النووي والكثير من العراقيل”.