بلينكن: لتكثيف حملات التطعيم ضد كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لتكثيف حملات التطعيم ضد كورونا على مستوى العالم، للتغلب على متحورات الفيروس.

وأوضح أنه “إذا لم يفعل العالم كله المزيد في هذا الشأن فلن يتسنى تطعيم سكان العالم حتى 2024. أعتقد أن بإمكاننا تسريع ذلك وإنجازه في وقت أقصر”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تبحث ما يمكنها القيام به للمساعدة في تحقيق ذلك”. وأضاف: “نبحث أمورا أخرى أيضا لكن الشيء الرئيسي هو تسريع التطعيم… لن يكون أحد منا في مأمن حتى يتم تطعيم أكبر عدد من الناس قدر الإمكان”.