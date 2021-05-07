شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الصين في المملكة توضح ملابسات مهمة حول صاروخها "التائه" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة الصين في المملكة ردا على أسئلة حول "هل الصاروخ الصيني خارج نطاق السيطرة؟، أنها شائعات غير صحيحة، مؤكدة أن الخبراء، أوضحوا أنه بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته.

وأضافت: "وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم "التحكم" في حطام الصاروخ، لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية.- تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإجراء التخميل (إبطال الفعالية التفجيرية) للصاروخ في المرحلة الأخيرة".

وذكرت: "لتجنب احتلال موارد مدارية ثمينة، يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء التخميل.- منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا"، مؤكدة أن الصاروخ مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض.