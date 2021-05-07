شكرا لقرائتكم خبر سلال رمضانية سعودية في فلسطين.. وكسوة العيد في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجا في دولة فلسطين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واصل المركز مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق المنية وعكار والناعمة وأقليم الخروب والبقاع، استفاد منها 1.181 طفلا. وجرى أمس توزيع 16.550 سلة غذائية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بالتنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ودور رعاية الأيتام. وذكر مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين يعد تجسيدا لدور السعودية في الوقوف مع الدول الشقيقة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي لا يدخر جهدا بتقديم المساعدات لمحتاجيها.

كانت هذه تفاصيل خبر سلال رمضانية سعودية في فلسطين.. وكسوة العيد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.