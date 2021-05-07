شكرا لقرائتكم خبر العراق يتحرك لاسترداد الأموال المجمدة في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال لقائه مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الرسمية المعنية بالتجارة الخارجية والشركات الإيطالية، إن الاقتصاد العراقي أحادي الجانب يعتمد على الموارد النفطية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تسعى نحو تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد العراقي.
وأضاف أن «العمل جار لاسترداد الأموال العراقية المجمدة في إيطاليا منذ زمن النظام السابق التي تبلغ حوالى 600 مليون يورو مضافا لقيمة الفائدة».
وأكد الوزير حسين على حاجة العراق إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بصورة كبيرة لسنوات عديدة بسبب سياسات الحروب التي لنتهجها النظام السابق، لافتا إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الشركات العالمية، ومنها الإيطالية للاستثمار في العراق في ظل وجود قانون جيد للاستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتحرك لاسترداد الأموال المجمدة في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.