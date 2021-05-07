شكرا لقرائتكم خبر التحقيق في وفاة دبلوماسية سويسرية بطهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن الشرطة تحقق في وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده «تحقق الشرطة حاليا بشكل مكثف في الظروف التي أدت إلى وفاة الدبلوماسية».

وأعرب عن أسفه لحادث سقوط الدبلوماسية السويسرية من برج كامرانية السكني بطهران والذي أدى إلى وفاتها، مؤكدا أن وزارة الخارجية تتابع القضية عن طريق الجهات المعنية، حسبما ذكرت وكالة (إرنا).

وأضاف أن جثمان المتوفاة نقل إلى الطب الشرعي لإجراء التحقيقات اللازمة ليتم بعد ذلك وضعه تحت تصرف السفارة السويسرية بطهران.

ولفت إلى أن السفير السويسري التقى المسؤولين المعنيين بوزارة الخارجية وتبادل معهم وجهات النظر حول مختلف جوانب القضية، وقال «إن وزارة الخارجية وفي إطار نص معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون الضروري في هذا المجال».