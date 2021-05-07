شكرا لقرائتكم خبر السودان: السعودية تلعب دورا أساسيا في إعفائنا من الديون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم أن السعودية، تلعب دورا أساسيا في إعفاء ديون السودان الخارجية في صندوق النقد الدولي وبعض الصناديق العربية، مشيدا بجهودها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال خلال مأدبة الإفطار التي أقامها له سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمقر إقامته في الخرطوم أمس «إن السودان يتطلع للاستفادة من الشراكة مع المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي لتطويره لمرحلة الشراكة الاستراتيجية عبر الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين يمكن أن يتحقق في إطار ذلك الأنموذج الأفضل في تأمين الأمن الغذائي العربي».

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي مع السودان، وتعزيز الاستثمار في المجالات المختلفة وفق توجيهات قيادة البلدين، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن المملكة ستشارك في مؤتمر باريس المرتقب لأصدقاء السودان خلال الأيام المقبلة.