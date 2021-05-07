شكرا لقرائتكم خبر السودان: السعودية تلعب دورا أساسيا في إعفائنا من الديون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال مأدبة الإفطار التي أقامها له سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمقر إقامته في الخرطوم أمس «إن السودان يتطلع للاستفادة من الشراكة مع المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي لتطويره لمرحلة الشراكة الاستراتيجية عبر الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين يمكن أن يتحقق في إطار ذلك الأنموذج الأفضل في تأمين الأمن الغذائي العربي».
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي مع السودان، وتعزيز الاستثمار في المجالات المختلفة وفق توجيهات قيادة البلدين، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن المملكة ستشارك في مؤتمر باريس المرتقب لأصدقاء السودان خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: السعودية تلعب دورا أساسيا في إعفائنا من الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.