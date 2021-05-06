اليمن..  منصة شباب وعي تحاكي جهود السلام مع بلقيس ابو اصبع 

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

نفّذت منصة شباب وعي بالأمس جلسة نقاشية حول جهود السلام في اليمن، استضيف فيها الدكتورة بلقيس ابو اصبع استاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء، المشاركة في ثلاث جولات من مفاوضات السلام في الكويت وجنيف والسويد.



حيث بدأت الجلسة الدكتورة بلقيس باستعراض ورقة ناقشت فيها الجولات للمفاوضات التي حدثت منذ بداية الازمة حتى اخر المفاوضات التي تحدث الان، مبينة مدى الجهود الدولية التي تسعى لها الأمم المتحدة وغيرها من الدول لإستقرار المنطقة، مشيرة أن الحل لن يأتي إلا اذا اتفق الاطراف لإحلال السلام في المنطقة.

وتطرق النقاش حول المعلومة التي تعرضها الوسائل الاعلامية ومدى خطورة عدم مصداقيتها مبينة اضفاء الوعي لكيفية استسقاء المعلومة والبحث عن المنصات التي تعرض المحتوى الاعلامي بشكل محايد.

وتحدثت كذلك على أهمية تواجد المرأة في جهود السلام والمفاوضات ومدى أهمية تواجدها وتمكينها لتكون جزء من الحراك السياسي الذي يحدث، وإعطاءها الحق الكامل بالنصاب خصوصاً بعد المفاوضات التي كانت فيها غير متواجدة بالقدر الكافي.

وشارك الحضور على الأون لاين عبر منصة زوم الالكترونية، والشباب الحاضر في الأوف لاين بمدينة المكلا، بمداخلات كثيرة تحدثو فيها عن كيفية سير العملية السياسية نحو السلام وكيف السبل لتواجد المرأة سياسياً وعن المعرقل للعملية السياسية وكيفية أخذ المعلومة مع كثرة الضخ الإعلامي لجميع الأطراف.

وتأتي هذه الجلسة ضمن انشطة منصة شباب وعي، والتي تسعى من خلالها لإرشاد الشباب نحو السلام والوعي السياسي.