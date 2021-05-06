شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقرر إلغاء «فحص كورونا» على مواطني دول الخليج المطعمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت البحرين أنه تقرر إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول الخليج، وذلك بدءاً من أول أيام عيد الفطر.
وأوضحت أنه يشترط لذلك إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول الخليج دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6 – 17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.
وفيما يخص جميع المتطعمين القادمين إلى البحرين غير المشمولين أعلاه فقد تقرر قبول شهادات التطعيم المعتمدة في دولهم على أن تحمل رمز (QR code) وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها مع استمرار إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقا والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تقرر إلغاء «فحص كورونا» على مواطني دول الخليج المطعمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.