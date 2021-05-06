شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقرر إلغاء «فحص كورونا» على مواطني دول الخليج المطعمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت البحرين أنه تقرر إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمتطعمين والمتعافين من دول الخليج، وذلك بدءاً من أول أيام عيد الفطر.

وأوضحت أنه يشترط لذلك إبراز الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافي الصادرة من وزارات الصحة بدول الخليج دون الحاجة لتطبيق الحجر الصحي الاحترازي ولا يسري قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6 – 17سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

وفيما يخص جميع المتطعمين القادمين إلى البحرين غير المشمولين أعلاه فقد تقرر قبول شهادات التطعيم المعتمدة في دولهم على أن تحمل رمز (QR code) وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها مع استمرار إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفحص اليوم الخامس والعاشر حسب المعلن عنه مسبقا والعزل الذاتي لحين الحصول على نتيجة الفحص الذي أجري وقت الوصول.