القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العراق أول حكم قضائي بحق مليشياوي بتهمة قتل متظاهرين عقب اندلاع الاحتجاجات المليونية في أكتوبر 2019.

الحكم الذي أصدرته محكمة في محاظفة الديوانية، يقضي بسجن مسؤول محلي ينتمي إلى مليشيا "بدر" القريبة من إيران.



ووفقاً لمصادر قضائية، تحدثت لـ"الخليج 365"، فقد أصدرت محكمة في محافظة الديوانية، حكما بالسجن بحق عضو مجلس المحافظة حسين البديري، يتجاوز الثلاث سنوات في أربع دعاوى.

وأوضحت المصادر، أن الحكم صدر بالحبس في الأربع دعاوى، بواقع 9 أشهر في كل دعوى، حيث كان من بينها، الاعتداء بالضرب على مجموعة من المتظاهرين في قضاء الشامية قبل بنحو عامين.

وكانت محكمة تحقيق قضاء الشامية في محافظة الديوانية، أصدرت أمراً في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بالقبض على حسين جاهد البديري، بعد قيامه بالاعتداء هو وأفراد حمايته على المتظاهرين في المحافظة.

والبديري، قيادي في مليشيا "منظمة بدر"، التي يترأسها هادي العامري، والمعروفة بولائها التام لإيران.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في حينها، أن المحكمة أصدرت مذكرة قبض على عضو مجلس المحافظة بديري هو وأفراد حمايته وفقا لأحكام المادة 332/ من قانون العقوبات العراقي.

وسبق ذلك، قائد شرطة الديوانية فرقد العيساوي، بالكشف عن أوامر قضائية صدرت بحق عدد من الاشخاص من المحرضين على العنف والتخريب بينهم البديري.

وأكدت قيادة شرطة الديوانية، في أكتوبر/تشرين 2019، هروب عضو مجلس المحافظة حسين البديري المتهم بضرب وقمع المتظاهرين في المحافظة، وذلك بعد صدور مذكرة قبض.

وجراء سقوط عدد من القتلى والجرحى في تظاهرة غاضبة في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية والتي جاءت امتداداً لموجة الاحتجاجات التشرينية، شكلت لجنة للتحقيق مع مدير شرطة قضاء الشامية الذي أدين هو أيضاً باستخدامه القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وترويعهم.

وشهد العراق في أكتوبر 2019، موجة احتجاجية عارمة امتدت إلى أغلب مدن جنوب ووسط العراق، تنديداً بالفساد وضعف حكومة عادل عبد المهدي حينها على مواجهة المليشيات والسلاح المنفلت.

وعقب تصاعد الحركة الاحتجاجية التي استمرت لشهور، سقط أكثر من 600 قتيل وأصيب الألاف من المتظاهرين بنيران القوات الأمنية التي تسربت اليها مجاميع خاصة تحت غطاء عسكري واضطلعت بتصفية المحتجين.

واتهمت الأوساط الاحتجاجية ، مليشيات وفصائل مسلحة تتلقى الأوامر من إيران بتصفية الناشطين وملاحقة المتظاهرين.

وتعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي وصل الى سدة رئاسة الوزراء، في مايو/أيار 2020، بملاحقة القتلى وكشف اسمائهم والجهات التي تقف ورائهم.