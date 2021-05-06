رئيس الموساد بالبحرين.. تأسيس لمرحلة قادمة من السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة على طريق تأسيس مرحلة قادمة من السلام، زار البحرين ، الخميس، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنه كان في استقبال كوهين الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني بالبحرين، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.

وناقش الجانبان خلال الزيارة – بحسب المصدر ذاته- "آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها".

كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان في ختام لقائهما عن تمنياتهما "بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع".

تأتي تلك الزيارة بعد نحو شهر من تعيين البحرين، نهاية مارس/ آذار الماضي السفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

ويعد تعيين الجلاهمة وزيارة رئيس الموساد ، أحدث ثمار قطار السلام الذي يربط البلدين، والذي انطلق بتوقيع المنامة اتفاق تأييد السلام مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم التوقيع في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بيان تاريخي مشترك حول "إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين".

خطوات متلاحقة، تم ترجمتها على أرض الواقع سريعا بتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، وتوجت بوصول وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى دولة إسرائيل.

وتخلل تلك الخطوات وصاحبها، تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.