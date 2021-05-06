السفير الأمريكي لدى ليبيا: نؤيد الدعوة لخروج القوات الأجنبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيد السفير الأمريكي لدى ليبيا، دعوة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية لخروج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال ريتشارد نورلاند في تغريدة على تويتر، إنه يؤيد تماما دعوة المنقوش لخروج القوات الأجنبية، باعتباره أمرًا في صالح السيادة الليبية والاستقرار.

وفي وقت سابق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أن هناك إجماعا ليبيا على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بتاريخ 25 مارس الماضي، حيث قالت إن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وأن بقاؤهم غير مقبول.

ولاقت تصريحات المنقوش قبولا شعبيا خاصة بعد أن طالبت بإخراج كافة المرتزقة بلا استثناء من ليبيا في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي الثلاثاء الماضي، وهو ما قوبل برفض من تنظيم الإخوان الذي طالب باستثناء تركيا ومرتزقتها.

والمنقوش التي يطلق عليها الليبيون المرأة الحديدية، أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و3 وزيرات أخريات لتبلغ نسية تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.