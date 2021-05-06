شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: لا نية لإسقاط بقايا الصاروخ الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس، إن بلاده لا تعتزم في تلك المرحلة إسقاط بقايا صاروخ صيني كبير، من المتوقع أن يسقط عائداً عبر الغلاف الجوي إلى الأرض خلال الأيام المقبلة.

وانطلق صاروخ لونج مارش 5 بي من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل/ نيسان حاملاً مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة. وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

وقال أوستن متحدثاً للصحفيين إن الأمل أن تسقط بقايا الصاروخ في المحيط،وإن أحدث التقديرات تشير إلى أنه سيسقط يوم السبت أو الأحد.