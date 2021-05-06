شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: سحب المتعاقدين من أفغانستان مستمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أن عمليات سحب المتعاقدين الذين يعملون مع الولايات المتحدة من أفغانستان جارية، في إطار إعلان الرئيس جو بايدن سحب القوات من البلاد.

وقال أوستن رداً على سؤال عما إذا كانت الوزارة ستسحب المتعاقدين مع قواتها: «سنسحب كل قدراتنا التي نحن مسؤولون عنها تدريجياً بشكل مسؤول، والمتعاقدون ضمن هذا النطاق أيضاً».

وهذا التصريح هو أوضح دلالة حتى الآن على أن أمر بايدن الصادر الشهر الماضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، يشمل المتعاقدين الذين يحصلون على أموال أمريكية.

وحتى أبريل/ نيسان الماضي، كان هناك حوالي 17 ألف متعاقد مع «البنتاجون»، بينهم 6150 أمريكياً، و4300 أفغاني 6400 من دول أخرى.