شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: تباطؤ التطعيم يهدد بموجة جديدة لكورونا في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن تباطؤ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وظهور سلالات جديدة منه، يهدد بحدوث موجة جديدة من الإصابات في إفريقيا.

وقالت المنظمة، إن التأخير ونقص إمدادات اللقاحات يدفعان دولاً إفريقية للتراجع أكثر وراء بقية دول العالم في تنفيذ حملات التطعيم ضد كورونا، ولا تشكل القارة الآن سوى 1% من اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم، متراجعة من (2%) قبل أسابيع قليلة، ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسلطت المنظمة الدولية على التنازل عن براءة اختراع اللقاحات بأنه قد يكون «تغييراً لقواعد اللعبة». وحذرت المنظمة العالمية من أنه في ظل انتشار سلالات جديدة، وتدني مستويات التطعيم، وسأم السكان من الالتزام بإجراءات الوقاية، وتخفيف القيود، باتت ظروف تفشٍّ جديدة قائمة.