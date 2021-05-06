شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: اتهامات مجموعة السبع لا أساس لها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: «أ ف ب»

دانت الصين بحزم الخميس، بيان وزراء خارجية دول «مجموعة السبع» الذين انتقدوا ملفها الحقوقي، مؤكدة أن اتهاماتهم لا أساس لها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين للصحفيين، إن «وزراء مجموعة السبع وجهوا اتهامات لا أساس لها ضد الصين، وتدخلوا بشكل صارخ في شؤونها الداخلية».

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية، السبع الكبرى انتقدوا، الأربعاء، ملف الصين الحقوقي وحثّوها على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني، إلا أنهم أبقوا الباب مفتوحاً أمام تعاون مع بكين في المستقبل. وقالوا: «نبحث عن فرص للعمل مع الصين لتعزيز السلام والأمن والازدهار الإقليمي والعالمي».