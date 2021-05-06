شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تُدرج 3 شركات تابعة في سوق أبوظبي في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - إدراج مجموعة «أي أس جي» و«الصير مارين» ضمن منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

- تسمية الشركة الثالثة في الأسابيع المقبلة.

- سيبدأ الإدراج في الربع الثاني من عام 2021.

- الإدراج يتيح للمستثمرين فرصة شراء أسهم في ثلاث شركات واعدة.



أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، نيتها إدراج 3 شركات تابعة لها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في الربع الثاني من 2021. وصرحت الشركة في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، إن ذلك سيمنح المستثمرين الحاليين والجدد فرصة للمشاركة في مسيرة نمو هذه الشركات الواعدة، كما ستعود بالفائدة على الشركة العالمية القابضة من خلال تعزيز سمعتها وتسليط الضوء على إمكاناتها من خلال الشركات المذكورة.



وسيخلق الإدراج فرصة جذابة للمستثمرين الحاليين والجدد، للمشاركة في نمو الشركات الثلاث، فمجموعة «أي اس جي» هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، ولديها محفظة متنوعة من الأعمال عبر الهندسة والبناء وتطوير وإدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.



مجموعة «أي أس جي»



مجموعة «أي أس جي» هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ولديها محفظة متنوعة من الأعمال تشمل الهندسة والبناء وتطوير وإدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها. ومنذ إنشائها في عام 2006، نمت «أي أس جي» بسرعة لتصبح الشركة العقارية الوحيدة في المنطقة ذات الحلول الشاملة. ويذكر أن «أي أس جي» هي مالكة لـ 5 شركات فرعية مملوكة بالكامل، وأكثر من 90 موقعاً تشغيلياً، و12 سوقاً و4 شركات محاصصة ومشاريع مشتركة. وتشمل الشركات التابعة «سينشري» للعقارات وشركة رويال للتطوير وشركة أبوظبي لاند للمقاولات العامة وتلال الخليج للخدمات الزراعية وشركة «رويال اركتك» للهندسة المعمارية وإدارة المشاريع. وبلغت أصول الشركة 394 مليون درهم إماراتي بنهاية عام 2020 ويعمل بها أكثر من 1000 موظف.



«الصير مارين»



إحدى الشركات الثلاث المدرجة في القائمة هي شركة «الصيرمارين»، وهي منظومة بحرية رائدة في المنطقة، حيث تضم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات في مجال الخدمات البحرية. وتعمل الشركة في العديد من القطاعات البحرية مثل بناء القوارب عالية التقنية، وتطوير وتصنيع الأنظمة الذاتية، ومعهد «الصير مارين» للتدريب البحري والتدريب على منتجات (ASMTI)، وخدمات الصيانة والدعم، ولوجستيات التوريد، وإدارة اليخوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإدارة المشاريع. وقد تأسست شركة «الصير مارين»، في عام 2002، وتمتلك الشركة أصولاً تم تقديرها بقيمة 717.8 مليون درهم إماراتي بنهاية عام 2020.



وفي هذا الصدد قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «واصلت الشركة العالمية القابضة نموها، لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث القيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سنستمر في إثراء محفظتنا المتنوعة بشركات قوية تتماشى مع استراتيجية النمو وأهدافنا. فنحن نؤمن بشدة بالمنتج المحلي، فالعديد من شركاتنا الأسرع نمواً هي شركات محلية إماراتية. وتعتبر مجموعة"أي أس جي" شركة و"الصير مارين" من الشركات الطموحة والتي لديها توسع قوي في الأعمال التجارية في السنوات الأخيرة. لا شك إن الإدراج بضمن منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف يوفر للمستثمرين فرصة رائعة للمشاركة في رحلة نجاح هذه الشركات الراسخة».



ويأتي هذا الإدراج بعد عملية الإدراج الناجحة لثلاث من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة في عام 2020 وهي: «بالمز الرياضية» و «إيزي ليس» و «محازن زي» في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، أعلنت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها عن إطلاق «هيلث يو» أول منصة افتراضية للصحة والوقاية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، كذلك الاستثمار في شركة تسلسل الحمض النووي «أكسفورد نانوبور تكنولوجيز»، ومقرها المملكة المتحدة، وطموح للرعاية الصحية ومعامل كوانتلاز، والتي طورت مؤخراً مفهوم المساعدات الحاوية للطوارئ التنفسية (CARE)، وتحويل الحاويات المعيارية إلى مستشفيات ميدانية طبية مجهزة بالكامل مثل - مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني - في أوائل مارس بالقرب من دارفور في السودان. وقد أعلنت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها عن العديد من الاستثمارات الجديدة. من بينها حصة في شركة SpaceX، وشركة Elon Musk للفضاء، شراكة مع مجموعة DAL من أجل تنمية زراعية كبيرة في السودان. واستحواذ شركة Multiply على حصة في شركة YieldMo للتسويق المعتمد على البيانات في نيويورك.