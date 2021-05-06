أول أيام تطبيق القرار..غلق المحال والمقاهي في موعدها بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، غلق المحال، والمقاهي، في التاسعة مساء، تزامنًا مع تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولمدة 14 يومًا، بناء على توصية لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

وأعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفرالشيخ، تكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح، وغلق المحال، والمطاعم العامة، والكافيهات، والورش، والأعمال الحرفية، وذلك وفق توجيهات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، لرؤساء المراكز والمدن.

أكد المتحدث الرسمي باسم محافظة كفرالشيخ، تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.