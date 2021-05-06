صور.. محافظ القليوبية يتابع اليوم الأول لتطبيق قرار الغلق المبكر للمحال التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، الحملات التي جرى تنفيذها لقرارات غلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية، والتي بدأت اعتبارًا من اليوم، ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الأجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء وبحضور نائبي المحافظ قرارات غلق المحلات وأسفرت الحملات عن ضبط 100 شيشة وتحرير ١٤٠ محضر عدم ارتداء كمامة وتحرير ٣٥ محضر مخالفة قرارات الغلق.