تطعيم 1040 مواطنًا بلقاح كورونا في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، الخميس في بيان، أنه جرى الانتهاء من تطعيم 1040 مواطنا بينهم 360 شخصًا حصلوا على الجرعتين.

وقال محافظ شمال سيناء، إن رصيد المحافظة من التطعيمات 900 جرعة مشيرا إلى أن المحافظة شهدت الأسبوع الماضي زيادة فى أعداد المصابين فى الفئة العمرية من 45 إلى 50 سنة.

وطالب محافظ شمال سيناء، المواطنين بتسجيل بياناتهم للحصول على تطعيم كورونا لتقليل خطر الإصابة بكورونا، وقال محافظ شمال سيناء، إن آخر موقف بشمال سيناء بشأن عدد حالات كورونا، وصل عدد الحالات الإيجابية لـ 20 حالة مؤكدة وحالات الاشتباه 41 حالة بإجمالى 61 حالة.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تطبق بصرامة الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء وتشمل إغلاق الشواطئ وحظر إقامة الاحتفالات أو تجمعات طوال فترة الأسبوعين، مشيرا إلى أنه تم تعميم كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا على مجالس المدن والجهات المعنية وسيتم التعامل بكل حسم المخالفين.