نائب فرنسي: اللبنانيون يزدادون فقراً إثر إفلات المسؤولين من العقاب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

أكد نائب فرنسي في تصريح له أن اللبنانيين يزدادون فقرًا بسبب إفلات المسؤولين من العقاب ووزير الخارجية جان إيف لو دريان أبلغ القادة رسالة تحذير.

في سياق متصل، أوضحت الخارجية الفرنسية فرض اجراءات ادارية على شخصيات لبنانية لمنعها من دخول الاراضي الفرنسية.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول، عن أنه “كما أشرنا لذلك، تم بالفعل اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد.

وقالت: “نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. ولقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة. فالوزير موجود حالياً في لبنان ليعبر كما قال عن رسالة حزم كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين”.