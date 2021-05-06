إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

شنت المقاتلات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس هجمات على، سوريا استهدفت مواقع عسكرية قرب الجولان يتواجد بها عناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية ، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقل المرصد عن نشطاء من المنطقة الجنوبية في سوريا قولهم إن مروحية إسرائيلية قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس نقطة عسكرية يتواجد بها عناصر يتبعون سرايا الاستطلاع والرصد في حزب الله اللبناني، في محيط بلدة جباتا الخشب، شمال القنيطرة، قرب الجولان المحتل.

وبحسب المرصد، جرى استهداف النقطة بصاروخين من قِبل مروحية إسرائيلية من فوق الجولان المحتل. وأسفر الاستهداف عن جرح ثلاثة عناصر ممن كانوا متواجدين في النقطة العسكرية.

كما جرى استهداف نقطة عسكرية أخرى في محيط تل الشعار أيضاً.

وفقاً للمرصد، لم تعرف هوية المصابين إذا ما كانوا من الجيش أم من سرايا الرصد والاستطلاع في حزب الله.

وكان المرصد قد وثق الأربعاء مقتل عنصر في الميليشيات الموالية لإيران، من أبناء قرية أم العمد بريف حمص، جراء ضربات إسرائيلية، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، استهدفت موقعاً عسكرياً في ريف اللاذقية.

كما أسفرت إحدى الضربات الإسرائيلية في ريف جبلة قرب طريق اللاذقية-طرطوس السريع عن أضرار مادية كبيرة في الموقع.