33 حالة وفاة و6233 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفاً و673 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 6233 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و98 ألفاً و187 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7093 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 986 ألفا و 134 حالة.

وأوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 40 ألفا و987 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 565ألفاً و.625

وذكرت الوزارة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 414 ألفاً و919 شخصاً.