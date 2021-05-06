نائب عراقي يكشف عن إجتماع برلماني لبحث انتهاكات تركيا

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أكد النائب العراقي بدر الزيادي أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تستعد لعقد اجتماع للرد على تصريحات أنقرة عن إنشاء قواعد عسكرية في العراق.



وقال الزيادي وفقا لـ"العين الإخبارية" إن "التطورات الأخيرة في شمال البلاد تفرض على الحكومة العراقية التحرك بشكل سريع لاتخاذ موقف بشأن هذه الاعتداءات التي تمس السيادة ومواثيق حسن الجوار".

وأضاف الزيادي "إذا كانت التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع التركي بشأن إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في العراق صحيحة، يجب أن يكون هناك موقف واضح وصريح من قبل بغداد يتوازى مع حجم تلك الخروقات".