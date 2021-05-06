إعفاء وزير المالية القطري من منصبه

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الخميس، عن إعفاء وزير المالية من منصبه.



وجاء في أمر أميري نشرته الوكالة الرسمية "إعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".



وفي وقت سابق أمر النائب العام بالقبض على العمادي لاستجوابه في "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".