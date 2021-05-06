متحدث عسكري يعلن قتل واعتقال قيادات بـ'داعش' جنوبي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، عن قتل واعتقال قيادات بتنظيم "داعش" جنوبي بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة التي قصمت ظهر الإرهاب ودكت اوكارهم الخاوية، وكما شاهد ولمس أبناء شعبنا العراقي فعالية عمليات الجهاز التي إستهدفت بقايا عناصر داعـش في المناطق الوعرة والنائية والتي أسفرت عن قتل وإلقاء القبض على الكثير منهم إستنادًا على الجُهد الإستخباري والتكتيكي".

وأضاف "إستكمالًا لهذا الجُهد نفذت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب واجبات مُختلفة في مناطق بغداد (الرضوانية - اليوسفية - الدورة) والتي تم من خلالها القبض على مايسمى أمير قاطع (الحمزة) قاطع الجنوب الإرهابي المُكنى (أبو حنان)، ومن خلال إستخلاص المعلومات وبدلالة المُتهم".

ولفت رسول الى أنه "تمكن رجالنا الأشاوس من تدمير أحدى الأوكار في منطقة (الحركاوي) باليوسفية وعُثر أيضًا على كدس للأعتدة والأسلحة داخل تلك المنطقة، ليُباشر أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية كانت الضربة النهائية لما يُسمى ولاية الجنوب من خلال ضرب الوكر المركزي لهذه للولاية والذي كان في منطقة الرضوانية - الزيدان".

وتابع "أسفرت عن مقتل كُل من الإرهابي المُكنى (أبو أسامة) ما يسمى إداري عام ولاية الجنوب والإرهابي المُكنى (أبو ربيع) ما يسمى أمني عام ولاية الجنوب والإرهابي المُكنى (أبو سارة) ما يسمى شرعي في ولاية الجنوب"، مؤكداً أن "هؤلاء المقتولين ساهموا بمساعدة الإرهابيين الإنتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفُسهم على المواطنين الأبرياء في ساحة الطيران".