شكرا لقرائتكم خبر عن 705 ملايين جنيه زيادة متوقعة فى حصيلة الضريبة على الثروة العقارية بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2021 ، المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب عن زيادة حصيلة الضريبة على الثروة العقارية عن العام المالي الجاري 2020/2021 بنحو 705 ملايين جنيه.

وبلغت تقديرات ضريبة الثروة العقارية خلال العام المالي الجديد 2021/2022 نحو مليار و734 مليون جنيه مقابل مليار و29 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وتأتى ضريبة "الثروة العقارية" كأحد بنود الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والتي شهد إجماليها زيادة متوقعة خلال العام المالي الجديد لتبلغ 2 مليار و113 مليون جنية مقابل 1 مليار و24 مليون العام الجاري.

وتقدر حصيلة الضرائب المتوقعة خلال العام المالي الجديد بنحو 983 مليار و10 ملايين جنيها، مقابل 964 مليار و777 مليون جنيه العام الجاري 2020/2021، وتنقسم بدورها إلي "الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية"، "الضرائب علي الممتلكات"، " الضرائب علي السلع والخدمات"، "ضرائب التجارة الدولية"، "ضرائب أخرى".

ويشار إلى أن البيان المالي كشف عن تحقيق الإيرادات العامة نمواً لتصل إلى تريليون و365 مليار و159 مليون جنيه، مقابل تريليون و288 مليار و753 مليون جنيه العام المالي الجارى 2020/2021، وتقدر قيمة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بنحو 983 مليار و10 ملايين جنيها مقابل 964 مليار و777 مليون جنيه العام المالي الجارى، فيما قدرت قيمة المنح خلال العام المالي الجديد 1.5 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه العام المالي الجاري، فيما قدرت الإيرادات الأخرى بقيمة 380.6 مليار جنيه مقابل 321.8 مليار جنيه العام الجارى.