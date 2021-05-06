الصين تؤكد التزامها بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتعاون الدولي

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أكدت الصین، الیوم الخمیس، التزامھا الدائم بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي..مشددة على استعدادھا للعمل مع جمیع الاطراف المعنیة لتعزیز ذلك الاستخدام والتعاون الدولي.



جاء ذلك خلال تعقيب للمتحدث باسم الخارجیة الصینیة وانغ وین بین، خلال المؤتمر الصحفي الیومي، على تصریح لوزارة الدفاع الامریكیة ، قالت فی "انھا تتعقب مسار الصاروخ الصیني (لونغ مارش - 5 بي واي 2 (وبات خارج السیطرة خلال دورانه حول الارض ومن الممكن ان یسقط على سطحھا في نھایة ھذا الأسبوع.

وقال وانغ ان "الصین كانت ولاتزال ملتزمة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتدعو الى التعاون الدولي في ھذا الصدد"، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع جمیع الاطراف المعنیة لتعزیز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وضمان أمنه.