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حكام الإمارات يعزون الرئيس الجزائري في ضحايا الفيضانات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

 

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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