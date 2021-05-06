وزير الدفاع الأمريكي: الانسحاب من أفغانستان مستمر كما مخطط له

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أن الانسحاب من أفغانستان مستمر كما هو مخطط له.

وعبر عن أمله في أن يتمكن الجيش الأفغاني من التصدي لحركة طالبان، مضيفا: "نركز على الانسحاب التدريجي المتناغم من أفغانستان لحماية قواتنا وجنودنا".



وأضاف في مؤتمر صحفي: "سنواصل دعم الجيش وقوات الأمن في أفغانستان بعد انسحابنا".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي: "لم تتعرض قواتنا أو قوات حلف شمال الأطلسي لأي هجوم منذ بدء الانسحاب من أفغانستان".



وتابع: "اليوم أغلقنا قاعدة عسكرية في إقليم هلمند ونقلنا 60 طائرة وسلمنا 100 قطعة عسكرية لتدميرها .. وهدفنا الأساسي في أفغانستان هو تحقيق انسحاب عسكري منظم".

ومضى في حديثه: "سلاح الجو الأفغاني قادر على تنفيذ المهمات وحده وبالفعل أصبح ينفذ 90% من العمليات".

وكان من المفترض أن ينسحب الأمريكيون بحلول الأول من مايو/أيار بموجب اتفاق أبرموه مع طالبان العام الماضي، لكن واشنطن أرجأت الموعد إلى 11 سبتمبر/أيلول، وهي خطوة أغضبت طالبان.

وتقول السلطات الأفغانية إن 300 ألف جندي وشرطي ينفذون حاليا 98% من العمليات ضد حركة طالبان.

لكن سلاح الجو الأمريكي لا يزال يضطلع بدور أساسي عبر تقديمه إسنادا حيويا للعمليات على الأرض.

ويرى العديد من المحللين أن عزم القوات الأفغانية سيكون على المحك إذا غاب هذا الدعم الجوي.