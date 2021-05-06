شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة رئيس المالديف السابق بتفجير خارج منزله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس المالديف السابق محمد نشيد أصيب في تفجير خارج منزله اليوم الخميس.



وأظهرت لقطات بثتها محطة (بي.إس.إم) التلفزيونية الرسمية أفراد الأجهزة الأمنية وهم يؤمنون الموقع في العاصمة ماليه. وذكرت المحطة أن سائحا أجنبيا أصيب أيضا في الانفجار.

ولم يستجب متحدث باسم الحزب الديمقراطي المالديفي، الذي يتزعمه نشيد، بعد لطلب التعليق.