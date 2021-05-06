شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تريد أن تبقى براءات اختراع اللقاحات محميّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أبدت الحكومة الألمانية، الخميس تحفظات شديدة بشأن الاقتراح الذي أيدته الولايات المتحدة بالتخلي عن براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد19، وشددت على ضرورة أن تبقى «محميّة».

وقالت متحدثة باسم الحكومة لوكالة، رداً على الموقف الأمريكي إن «حماية الملكية الفكرية هي مصدر الابتكار، ويجب أن تظل كذلك».

وكان دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التخلي عن براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لاقت إشادة عالمية، خاصة من منظمة الصحة العالمية. كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، تأييده للفكرة، وحض حكومته على النظر في إلغائها بالنسبة للقاحات الروسية.