شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس المالديف السابق محمد نشيد في تفجير خارج منزله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماليه - رويترز

أصيب رئيس المالديف السابق محمد نشيد في تفجير وقع الخميس، خارج منزله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووقع الانفجار، وفقاً لتقارير، بواسطة دراجة مفخخة، عندما كان نشيد متوجهاً إلى سيارته خارج المنزل، صحبة أحد حراسه.

وأظهرت لقطات بثتها محطة «بي.إس.إم» التلفزيونية الرسمية أفراد الأجهزة الأمنية، وهم يؤمنون الموقع في العاصمة ماليه. وذكرت المحطة أن سائحاً أجنبياً أصيب أيضاً في الانفجار.

ولم يعلق «الحزب الديمقراطي» المالديفي، الذي يتزعمه نشيد، بعد على الحادثة.