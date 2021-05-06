شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة بحرية لسفن فرنسية عند ميناء جيرسي البريطاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانت هيلير: «أ ف ب»

احتشد نحو 50 قارب صيد فرنسياً في تظاهرة بحرية، للاحتجاج عند ميناء رئيسي تابع لجزيرة جيرسي البريطانية، الخميس، في ظل تجدد التوتر بين باريس ولندن بشأن الصيد.

وتجمّعت القوارب أمام ميناء سانت هيلير للفت الأنظار إلى ما تعتبرها قيوداً غير منصفة على قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد «بريكست».

ولم يتضح ما إذا كانت تنوي إغلاق الميناء أم إنها ستسمح بدخول وخروج القوارب الأخرى.

وقال الصيّاد كاميل لسوريوي من على متن قاربه: «أمر مذهل بأن ننجح في توحيد الجميع للمشاركة في التجمّع».

وأشار لسوريوي الذي قدم من ميناء كارتريه الفرنسي إلى أنه من المرتقب أن تغادر سفينة شحن ميناء سانت هيلير. وتابع: «يبدو أن الجميع قرروا منعها من المغادرة. تتحرّك قوارب الصيد للتموضع عند مدخل الميناء»، مشدداً على أنها «تظاهرة سلمية».

وحذّرت فرنسا، الثلاثاء، من أنها تنظر في الرد، بعدما فرضت بريطانيا قواعد تحكم وصول قوارب الصيد الفرنسية إلى الجزر القريبة من المانش. وأشارت وزيرة البحرية الفرنسية، أنيك جيراردان، إلى أن بلادها قد تقطع الكهرباء عن الجزيرة كملاذ أخير.

وأرسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، سفينتين ضمن دورية إلى جيرسي على خلفية المخاوف بشأن إغلاق سانت هيلير.