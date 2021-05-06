شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال صحفي أفغاني بالرصاص والحكومة تتهم «طالبان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفغانستان - أ ف ب

اغتيل صحفي تلفزيوني أفغاني معروف بالرصاص في مدينة قندهار، الخميس، بعد يوم من تحذير حركة «طالبان» وسائل الإعلام من القيام بـ«تغطيات متحيزة»، فيما وصف الرئيس أشرف غني الحادث بأنه «هجوم إرهابي».

وقال الناطق باسم شرطة قندهار جمال باريكزاي، إن مسلحين مجهولين اغتالوا الإعلامي نعمت روان. وروان صحفي في العشرينيات من عمره متزوج، وله طفل يبلغ ثلاث سنوات. وكان مقدماً لبرنامج تلفزيوني، قبل أن يلتحق بوزارة المالية الشهر الماضي كمتخصص في التواصل.

ووصف الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اغتياله بأنه «هجوم إرهابي» من «طالبان». وقال غني في بيان: «لن يتمكن الإرهابيون من إسكات حرية التعبير، وإضعاف إيمان أبناء وطننا بمستقبل مشرق».

وندد عبد الله عبد الله، رئيس مجلس السلام في البلاد، بتهديد «طالبان» لوسائل الإعلام، و«أي محاولات لإسكات الصحفيين».

ونفت «طالبان» التي عادة ما تحمل مسؤولية الاغتيالات التي تطال الصحفيين، أي علاقة لها بمقتل روان.

وقال قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، على «تويتر» اغتيال نعمت روان ليس مرتبطاً بالحركة.

ومنذ أشهر والصحفيون والنشطاء والقضاة وغيرهم عرضة لاعتداءات بإطلاق الرصاص والتفجير، ما أجبر الكثيرين منهم على التواري أو مغادرة البلاد.

وقُتل ما لا يقل عن 11 صحفياً أفغانياً العام الماضي، إضافة إلى أربعة آخرين هذا العام، وفقاً لإحصاء حديث لمنظمة العفو الدولية. وتصنف أفغانستان من أخطر البلدان في العالم بالنسبة للصحفيين.