شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 2613 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

سجلت بريطانيا، الخميس، 2613 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و13 وفاة.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية عمّا سُجّل الأربعاء، وبلغت 2144 في حين تراجعت الوفيات من 27 حالة في اليوم السابق.

وبالنسبة لعمليات التطعيم، حصل 139097 شخصاً إضافياً على الجرعة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين حصل 404226 شخصاً على الجرعة الثانية. وفي المجمل حصل 34.93 مليون على الجرعة الأولى، و16.29 مليون على الجرعة الثانية.