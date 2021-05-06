شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس تزور المكسيك وجواتيمالا أوائل يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الأربعاء، أنها ستسافر إلى المكسيك وجواتيمالا أوائل يونيو/ حزيران المقبل، في أول رحلة لها إلى الخارج منذ توليها منصبها في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت: «في هذه المرحلة، أخطط لزيارة المكسيك وجواتيمالا في 7 و8 يونيو/ حزيران».

وهاريس التي كلّفها الرئيس جو بايدن بإدارة ملف الهجرة الحساس، وعدت بإجراءات شاملة ضد الأسباب الجذرية لتدفق المهاجرين إلى الحدود مع المكسيك. وقالت في بداية الأسبوع: «لن نحقق تقدماً كبيراً إذا تواصل الفساد في المنطقة».