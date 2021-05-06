شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مليون جنيه دعم بموازنة 21/22 لاشتراكات الطلبة بخطوط السكة الحديد والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عن توجيه مبلغ قدره 600 مليون جنيه كدعم ممنوح لاشتراكات الطلبة علي خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ويتوزع الدعم بواقع 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهى ذات المبالغ المخصصة لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2020/2021 .

ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الإشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلي وجه الخصوص طلاب العلم.

يشار إلي بلوع حجم المصروفات تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليار و292 مليون جنيه لـ"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار لـ"سداد أقساط القروض".

وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، تتمثل في: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات"

وطبقا لتوزيع البيان المالي، بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة للعام المالي 2021/2022 نحو 321.3 مليار جنيه مقابل 326.3 مليار جنيه العام المالي الجاري 2020/2021، وذلك بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.