مصر ترسل مساعدات لدولة عربية تعاني من تفشي كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - أفادت وسائل إعلام مصرية أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» أن هذه المساعدات تأتي «استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن».

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تضم هذه المساعدات إمدادات الأكسجين وأجهزة طبية أخرى ضرورية لمحاربة وباء «كوفيد-19».

تعاني تونس، منذ أسابيع، من موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا المستجد. وباتت المستشفيات مكتظة بالمرضى.